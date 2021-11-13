جوتيريش: الانتخابات الليبية خطوة حاسمة على طريق الاستقرار

باريس - (د ب ا):

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجمعة، في كلمته الافتتاحية في "مؤتمر باريس حول ليبيا " الذي تستضيفه فرنسا على أهمية اغتنام فرصة السلام.

ووصف جوتيريش الانتخابات بأنها خطوة حاسمة على طريق السلام والاستقرار - على الرغم من أنه حذر من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان يمكن تحقيق ذلك، حيث يبدو أن بعض اللاعبين يستفيدون من الفوضى.

وشددت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل على أن "المجتمع الدولي يقف إلى جانب ليبيا".

ووافقت على أن انتخابات 24 ديسمبر تلعب دورا حاسما في جهود السلام. وقالت ميركل "آمل أن يتم الانتهاء من التحضير للانتخابات بطريقة يتم بها الاعتراف بالنتيجة".

وأشارت إلى أن الشرط المسبق لعقد الانتخابات هو الأمن . وهذا ما يجعل انسحاب المرتزقة الأجانب أكثر أهمية.

ومن المقرر أن تغادر مجموعة من 300 مقاتل من الدول المجاورة، الدولة الواقعة فى شمال إفريقيا التي مزقتها الحرب قريبا ، وفقا لما قيل للمشاركين في المؤتمر .

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يجب أن نضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة"، مضيفا أن ليبيا ملتزمة بالاعتراف بالنتيجة، مهما كانت.

وأكد رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة مجددا هذا التعهد في ختام مؤتمر باريس معتبرا أنه "هدف تاريخي" للوفاء بالموعد النهائي للانتخابات من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وطلب إلى مراقبي الانتخابات الدوليين المساعدة في تحقيق هذا الهدف، ودعا إلى معاقبة أي شخص قد لا يعترف بالعملية.

وتستضيف فرنسا اليوم الجمعة "مؤتمر باريس حول ليبيا " ، للدفع باتجاه إجراءالانتخابات المقررة في البلاد يوم 24 ديسمبر المقبل.

ويتراس المؤتمر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ويشارك فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة.

كما يشارك في المؤتمر الأمم المتحدة ودول جوار ليبيا(تشاد والجزائر وتونس والمغرب والسودان ) والولايات المتحدة وإيطاليا وتركيا .

ويهدف المؤتمر، وهو الثالث الذي تستضيفه فرنسا بشأن ليبيا منذ عام عام 2017، إلى المصادقة على خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا، وتوفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

كان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أعلن في وقت سابق الأسبوع الجاري فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية.