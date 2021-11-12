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الجزائر تدعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتمكين ليبيا من تخطي الصعوبات الراهنة

10:57 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
الجزائر تدعو إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتمكين ليبيا من تخطي الصعوبات الراهنة

الجزائر

الجزائر - (أ ش أ):

دعت الجزائر إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لتمكين دولة ليبيا من تخطي الصعوبات الراهنة بالاعتماد على سواعد وقدرات أبنائها.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، في مؤتمر باريس حول ليبيا والذي انطلق اليوم /الجمعة/ بالعاصمة الفرنسية.

وأعرب لعمامرة عن أمل بلاده في أن تفضي مداولات هذا المؤتمر إلى تجديد العزم الجماعي للعمل وفق مقاربة أكثر فعالية لرفع تحديات المرحلة الراهنة على الساحة الليبية ؛ لافتا إلى أن تلك التحديات لا تخفى على أحد وتمت دراستها باستفاضة خلال العديد المؤتمرات المتواترة والمتماثلة.

وأشار وزير الخارجية الجزائري إلى أن مثل هذه اللقاءات تسهم في تعزيز الاجماع الدولي حول رفض منطق العنف، وضرورة تغليب لغة الحوار والمصالحة بين كافة مكونات الشعب الليبي.

وأكد إدانة بلاده بقوة تواصل التدخلات الأجنبية عبر جميع أشكالها في الشؤون الداخلية لهذا البلد الشقيق، وتورط عدد من الأطراف الخارجية في خرق حظر توريد الأسلحة رغم التزامها بمخرجات مؤتمري برلين وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتابع لعمامرة قائلا: إن الجزائر تجدد دعوتها لجميع الأطراف الخارجية لاحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالية قرارها، مضيفا أن "الحل الدائم والشامل والنهائي للأزمة الليبية، ومثلما أكد عليه مرارا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لن يتأتى إلا عبر مسار يكرس مبدأ الملكية الوطنية ويتولى فيه الأشقاء الليبيون دورا قياديا وبارزا".

واستطرد قائلا: إن بلاده دعمت بقوة مبادرة استقرار ليبيا ورحبت بالنهج السيادي الذي كرسته في التعامل مع الأوضاع في هذا البلد الشقيق.

هذا المحتوى من

Asha
الجزائر ليبيا المجتمع الدولي

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