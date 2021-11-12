Masrawy logo white

ماكرون: الحضور المكثف في مؤتمر باريس أظهر وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا

10:22 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
ماكرون: الحضور المكثف في مؤتمر باريس أظهر وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

باريس - (أ ش أ):

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الحضور المكثف في مؤتمر باريس الدولي ومن الدول المجاورة حول ليبيا، يعكس الرغبة في المضي قدما لحل الأزمة الليبية وسمح باظهار وحدة المجتمع الدولي تجاه ليبيا.

وقال ماكرون، في المؤتمر الصحفي في ختام أعمال المؤتمر، إن وقف إطلاق النار في ليبيا لا يعني السلام، ولكن مقدمة لذلك، يجب البناء عليها للوصول لسلام دائما في البلاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

وأضاف أن المؤتمر عمل على جانبين أساسيين أولهما دعم الانتخابات المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل، والتأكيد علي ضرورة انعقادها في ذلك التاريخ، بينما الجانب الثاني الذي عمل مؤتمر اليوم عليه يتمثل في التأكيد على ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
إيمانويل ماكرون فرنسا مؤتمر باريس حول ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

60

وفيات اليوم

622

متعافون اليوم

341188

إجمالي الإصابات

19309

إجمالي الوفيات

285615

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا