البيان الختامي لمؤتمر باريس يؤكد ضرورة إجراء الانتخابات

باريس - (أ ش أ):

أكد البيان الختامي لمؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل وإنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا بليبيا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي.

وشدد البيان الختامي على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية والتزام كافة الدول المشاركة في المؤتمر بذلك ، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية ، مشيدا بالتقدم المحرز نحو إحلال السلام وإرساء الاستقرار في ليبيا منذ مؤتمر برلين الأول، من خلال توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020، واعتماد خريطة الطريق السياسية الليبية في تونس العاصمة في 15 نوفمبر 2020 ، والموافقة على حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في 10 مارس 2021 .

ووفقا للبيان الختامي، أعربت الدول المشاركة في مؤتمر باريس مجددا عن التزامها بإنجاح العملية السياسية الليبية، وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع في 23 أكتوبر 2020 بالكامل، وبإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر 2021، وفقا لخريطة الطريق السياسية الليبية والقرارين 2570 و 2571 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني.

وقال البيان الختامى إن المشاركين في مؤتمر باريس أقروا - منذ الاتفاق السياسي الليبي المؤرخ في عام 2015، بنتائج مؤتمري باريس وباليرمو وبالجهود الدولية والإقليمية الأخرى المبذولة بشأن ليبيا، ولا سيما بالتقدم المحرز إبان عملية برلين بشأن ليبيا.

وأشاد البيان بمؤتمر دعم استقرار ليبيا الذي عقد في طرابلس في 21 أكتوبر 2021 باعتباره مساهمة مهمة يقوم بها الزعماء الليبيون دعما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية وإنجازا تاريخيا بعد مضي عشر سنوات على الثورة الليبية.

وأثنى البيان الختامى على التزام المجلس الرئاسي الانتقالي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا بضمان إنجاح عملية الانتقال السياسي عن طريق إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر 2021 وبتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر خطة العمل الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوى الأجنبية من الأراضي الليبية.

وقال البيان الختامي إن رئيس الجمهورية الفرنسية، ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، ورئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في ليبيا، والأمين العام للأمم المتحدة دعوا إلى عقد مؤتمر بشأن ليبيا في باريس يضم رؤساء دول وحكومات، وذلك دعما لتنفيذ عملية سياسية يحققها الليبيون ويقودونها بأنفسهم بمساندة الأمم المتحدة ومن شأنها أن تفضي إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية.

وأكد المشاركون في المؤتمر مجددا احترامهم الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية والتزامهم بذلك، ورفض جميع التدخلات الأجنبية في الشؤون الليبية.

كما أكدوا مجددا أيضا التزام المجتمع الدولي المتواصل بالشراكة مع السلطة التنفيذية الليبية الانتقالية (المجلس الرئاسي الانتقالي، وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية) والسلطات الليبية المعنية الأخرى، بإحلال السلام وإرساء الاستقرار والازدهار في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة يحققها الليبيون ويقودونها دون سواهم بمساندة الأمم المتحدة، داعين مجددا إلى إنشاء هيئة المصالحة الوطنية العليا برعاية المجلس الرئاسي الانتقالي كما حثوا جميع الجهات الفاعلة إلى الالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية على نحو جدي.

وأثنى المشاركون بالمؤتمر على دور الأمم المتحدة في إضفاء الطابع العملي على استنتاجات مؤتمري برلين الأول والثاني وفي تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرارات 1325 و 1970 و 2570 و 2571 ، معربين عن دعمهم الراسخ للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي ترمي إلى تعزيز الحوار السياسي والأمني والاقتصادي الشامل الذي يجمع بين الليبيين ويقودونه بأنفسهم، وإلى رصد انتهاك حقوق الإنسان ومخالفتها وخرق القانون الدولي الإنساني والإبلاغ عن مثل هذه الأفعال.

وأبدى المشاركون فى المؤتمر تقديرهم للدور الجوهري الذي تؤديه البلدان المجاورة لليبيا ، والمجموعة الرباعية المعنية بليبيا (الاتحاد الإفريقي ، وجامعة الدول العربية ، والاتحاد الأوروبي ، والأمم المتحدة )، واللجنة الرفيعة المستوى المعنية بليبيا والتابعة للاتحاد الأفريقي وبالجهود المهمة التي تبذلها دعما لعملية السلام الليبية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وركز البيان الختامى على النقاط التالية: على الصعيد السياسي

أولا - شدد المشاركون على أهمية أن تلتزم جميع الجهات الفاعلة الليبية صراحة بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية في 24 ديسمبر 2021 وفق ما ورد في خريطة الطريق السياسية وما أقره القراران 2570 و 2571 الصادران عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2021 واستنتاجات مؤتمر برلين الثاني الذي عقد في 23 يونيو 2021 وأن توافق على نتائجها، مثنين على الخطوات التقنية التي اتخذت من أجل التحضير لعملية الاقتراع ، وفق ما تؤكده المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، بما في ذلك تسجيل 8ر2 مليون ليبي على قوائم الاقتراع.

وأكد البيان الختامى أن نقل السلطة من السلطة التنفيذية الانتقالية الحالية إلى السلطة التنفيذية الجديدة يجب ان يجرى عقب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد ، وذلك منعا لحدوث أي فراغ في السلطة.

ثانيا ـ شدد المشاركون في المؤتمر على أهمية أن تكتسي العملية الانتخابية صبغة جامعة وتشاورية، داعين بالتالي الجهات الفاعلة الليبية إلى اتخاذ خطوات مناسبة بدعم من المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بغية تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق التوافق، استعدادا للانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

ثالثا- تقديم الدعم التام لجهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الرامية إلى وضع الأسس التقنية لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تتكلل بالنجاح في 24 ديسمبر 2021 ، بما في ذلك إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية في وقت واحد .

وأعرب المشاركون في المؤتمر عن مشاطرتهم لتطلع الشعب الليبي إلى ممارسة حقه في الاقتراع لاختيار ممثلين لهم في السلطتين التنفيذية والتشريعية، مدركين حاجة المؤسسات الليبية إلى أن تتوحد لكي تحظى بولاية ديمقراطية منبثقة عن الشعب، كما حثوا البرلمان الجديد فور انتخابه على التركيز على صياغة دستور دائم يحظى باستحسان الجميع في مختلف أرجاء ليبيا.

رابعا - دعا المشاركون في المؤتمر جميع السلطات والمؤسسات الليبية المعنية إلى تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لكي تتمكن من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وجامعة تتسم بالمصداقية، ولكي تتيح مشاركة النساء الكاملة والمتساوية والبناءة وإشراك الشباب.

وحض البيان الختامي الزعماء الليبيين والمؤسسات الليبية على اتخاذ تدابیر محددة تضمن تمثيلا نسانيا حقيقيا في السلطة التشريعية الجديدة وعلى إشراك المجتمع المدني في هذه الجهود.

ووفقا للبيان، أكد المشاركون في المؤتمر أن الانتخابات الوطنية الرئاسية والتشريعية المقبلة ستتيح للشعب الليبي اختيار ممثلين ومؤسسات موحدة من بين الجهات الفاعلية السياسية الليبية كافة، وبأن تسهم في ترسيخ استقلال ليبيا وسيادتها ووحدة أراضيها ووحدتها الوطنية، مثنين على الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بالتنسيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من أجل اتخاذ التدابير الضرورية التي تضمن أمن العملية الانتخابية وتكفل تسليم السلطة على نحو ديمقراطي للحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات.

وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في دعم الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر 2021 ، معربين عن التزامهم في تقديم الدعم التام لليبيا خلال إجراء العملية الانتخابية.

وحث المشاركون في المؤتمر جميع الجهات الفاعلة الليبية والمرشحين الليبيين على التقيد بالتزامهم بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 ، وعلى الالتزام علنا باحترام حقوق خصومهم السياسيين قبل الانتخابات وخلالها وبعد انتهائها، وعلى قبول نتائج الانتخابات الحرة والنزيهة والجامعة ، وعلى التقيد بمدونة السلوك التي أعدتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

كما دعوا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى مواصلة العمل معا والتحلي بالوحدة بعد إعلان النتائج، وإلى الإحجام عن القيام بأي عمل من شأنه أن يعرقل أو يقوض نتائج الانتخابات وتسليم السلطة على نحو ديمقراطي للسلطات والمؤسسات المنتخبة الجديدة.

وأكدوا أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها التي قد تحاول أن تعرقل العملية الانتخابية وعملية الانتقال السياسي أو تقوضهما أو تتلاعب بهما أو تزورهما ستخضع للمساءلة وقد تدرج في قائمة لجنة الجزاءات التابعة للأمم المتحدة، عملا بالقرار 2571 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2021 ، مشددين على التزامهم باحترام العملية الانتخابية الليبية جميع الجهات الفاعلة الدولية على أن تحذو حذونا.

وحث البيان الختامي، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية إلى توفير مراقبين انتخابيين، بالتنسيق مع السلطات الليبية ، وخاصة مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وشدد البيان على ضرورة إجراء مصالحة وطنية شاملة وجامعة، تقوم على مبدأي العدالة الانتقالية، واحترام حقوق الإنسان وتقودها السلطات الليبية، بما فيها المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، بدعم من الأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي ، وجامعة الدول العربية ، وبلدان الجوار والمنطقة ، مشددا على دور المرأة وحقوقها ومشاركتها الكاملة والبناءة والمتساوية في الحياة السياسية والعامة.