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الإثنين.. إغلاق عام في النمسا لغير متلقي لقاح كورونا

06:51 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
الإثنين.. إغلاق عام في النمسا لغير متلقي لقاح كورونا

فيروس كورونا

فيينا - (أ ش أ):

قررت النمسا اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، إجراء إغلاق عام في كل الولايات على الأشخاص غير متلقي لقاحات فيروس كورونا.

وقال ألكسندر شالينبرج مستشار النمسا، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الإغلاق الجديد يطبق وللمرة الأولى بحيث لا يؤثر على جميع السكان، لافتا إلى أن حظر التجول سيكون على الأشخاص غير المطعمين فقط.

وأضاف شالينبرج أنه غير راض عن موقف رافضي اللقاح على الرغم من وجود وفرة في اللقاحات مما يتيح لأي شخص الحصول على الجرعة الثالثة، لافتا إلى أن ثلثي السكان تجاوبوا مع دعوة الحكومة وحصلوا بالفعل على اللقاح، ولن يفقد هؤلاء حقوقهم في الحرية تضامناً مع غير الملقحين.

على صعيد متصل، سجلت وزارة الصحة النمساوية ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية بالفيروس، حيث سجلت 11 ألفا و798 إصابة جديدة و40 حالة وفاة خلال 24 ساعة.

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