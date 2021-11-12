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سفارة العراق لدى روسيا مستعدة لإجلاء العالقين ببيلاروسيا الراغبين في العودة

05:59 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
سفارة العراق لدى روسيا مستعدة لإجلاء العالقين ببيلاروسيا الراغبين في العودة

حدود بيلاروسيا

موسكو - (أ ش أ):

أعلنت سفارة العراق لدى روسيا أنها تجري استعداداتها لإجلاء جميع العراقيين العالقين حاليا في بيلاروسيا الراغبين في العودة.

وذكر بيان للسفارة العراقية نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أنه سيُطلب من جميع الذين يرغبون في إدراجهم بقائمة الإخلاء التواصل مع القنصلية وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالإخلاء في وقت لاحق.

وتفاقمت أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا مؤخرا، حيث تدفق عدة آلاف من المهاجرين في 8 نوفمبر على الحدود البولندية من الجانب البيلاروسي وحاولوا العبور.

هذا المحتوى من

Asha
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