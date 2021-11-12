جونسون أند جونسون تخطط لتشكيل شركة منفصلة لصحة المستهلك

نيو برونزويك - (د ب أ):

قالت شركة جونسون أند جونسون للرعاية الصحية اليوم الجمعة، إنها تخطط لفصل أعمالها في مجال صحة المستهلك، لإنشاء شركة عامة جديدة.

ومن المتوقع أن يكتمل التصميم التنظيمي المخطط لشركة صحة المستهلك الجديدة بحلول نهاية عام 2022، حسبما قال أليكس جورسكي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جونسون أند جونسون.

وقال جوركسي: "إن أعمال صحة المستهلك هي أفضل طريقة لتسريع جهودنا لخدمة المرضى والمستهلكين والمتخصصين في الرعاية الصحية، وخلق الفرص لفريقنا العالمي الموهوب، ودفع النمو المربح".

وتهدف الصفقة إلى التأهل كعملية فصل معفاة من الضرائب لأغراض ضريبة الدخل الاتحادية في الولايات المتحدة.

وقالت الشركة في بيان إنه بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تظل أرباح المساهمين الإجمالية على الأقل عند نفس المستوى بعد إتمام الصفقة.

وتهدف الشركة الجديدة لصحة المستهلك إلى الحصول على محفظة من العلامات التجارية، التي تضم أربع علامات تجارية عملاقة بقيمة مليار دولار و20 علامة تجارية تزيد قيمتها على 150 مليون دولار ، مع تحقيق أوضاع بارزة في مجالات الرعاية الذاتية وصحة الجلد والصحة الأساسية ، والتي تشمل رعاية الأطفال والرعاية الأنثوية ورعاية الجروح وصحة الفم.

ومن المتوقع أن يحقق قطاع صحة المستهلك في شركة جونسون أند جونسون إيرادات تبلغ نحو 15 مليار دولار للعام 2021-2022 بأكمله، وبعد الانفصال المخطط له، تستهدف الشركة الجديدة لصحة المستهلك تعزيز مبيعات في أكثر من 100 بلد.