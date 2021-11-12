كورونا بالدول العربية: البحرين والإمارات صفر وفيات.. والعراق أكثر الإصابات

عواصم عربية - أ ش أ

استمر العراق كأكثر الدول العربية تسجيلا للإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الأخيرة، فيما شهدت البحرين والإمارات صفر وفيات متعلقة بالفيروس.

ففي العراق، سجلت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، 892 إصابة جديدة، و26 وفاة، و1452 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و67 ألفا و797 حالة، والوفيات إلى 23 ألفا و471 حالة، والشفاء إلى مليونين و22 ألفا و308 حالات بنسبة 97.8%.

وفي البحرين، سجلت وزارة الصحة 27 إصابة جديدة، وتماثل 45 حالة للشفاء ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 275 ألفا و485 حالة، فيما استقرت حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس عند 1393 حالة بعد عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 72 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 740 ألفا و801 حالة، بالإضافة إلى تعافي 92 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 735 ألفا و362 حالة، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات عند 2142 حالة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 593 إصابة جديدة و1739 حالة شفاء، و17 حالة وفاة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 364 ألفًا و76 حالة، والشفاء إلى 314 ألفًا و829 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و275 حالة.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 إصابة وحالة وفاة واحدة، و60 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 549 ألفا و148 حالة، والوفيات إلى 8 آلاف و810 حالات، والشفاء إلى 538 ألفا و160 حالة.