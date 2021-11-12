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العراق.. القبض على مسؤول توزيع "الكفالات" لعائلات داعش

03:52 م الجمعة 12 نوفمبر 2021
العراق.. القبض على مسؤول توزيع "الكفالات" لعائلات داعش

داعش

بغداد - أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، القبض على مسؤول توزيع المبالغ المالية لعوائل تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيان أوردته القناة (العراقية) الإخبارية اليوم ـ بأن "قوة مشتركة تمكنت، خلال عملية نوعية نفذتها بناء على معلومات استخباراتية دقيقة، من القبض على أحد العناصر الإرهابية المسؤولة عن توزيع المبالغ المالية أو ما تسمى (الكفالات) لعوائل داعش الإرهابي في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد".

وأشار البيان إلى أن الإرهابي، الذي تم تسليمه إلى إحدى الجهات المختصة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة عمليات كركوك مقتل أحد الإرهابيين وإصابة آخر بجروح متفاوتة في وادي الشاي بالمحافظة الواقعة شمال العراق، وذلك في إطار العمليات الأمنية التي تستهدف ملاحقة وطرد فلول تنظيم "داعش" الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.

هذا المحتوى من

Asha
داعش محافظة كركوك الإرهاب العراق

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