أفغانستان.. انفجار في مسجد خلال صلاة الجمعة

(وكالات):

أسفر انفجار وقع في مسجد في ولاية ننغرهار الأفغانية، اليوم الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى، وفق ما أفاد مسؤول من طالبان وكالة فرانس برس.

وقال المصدر "يمكنني التأكيد أن انفجارا وقع أثناء صلاة الجمعة داخل مسجد في منطقة سبين غار. هناك ضحايا وقتلى".

في حين، أفاد سكان بأن انفجارا وقع في مسجد في منطقة سبين غار بإقليم ننغرهار شرقي أفغانستان خلال صلاة الجمعة مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 12 شخصا. وفق رويترز.

بينما، أوضح أتال شينوارى أحد سكان المنطقة إن الانفجار وقع الساعة الواحدة والنصف ظهرا تقريبا عندما انفجرت عبوات كانت موجودة على ما يبدو داخل المسجد. وقدم ساكن آخر رواية مماثلة.

يأتي هذا التفجير في ظل تأكيد طالبان أن داعش خراسان صار "تحت السيطرة بشكل أو بآخر" موضحا أن التنظيم "لا يشكل تهديدا كبيرا"، بعد اعتقال 600 من أفراده أو المتعاطفين معه منذ اغسطس، بحسب "العربية".

وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحافي في كابل إن التنظيم أصبح "تحت سيطرتنا بطريقة أو باخرى"، مؤكدا انه "لا يشكل تهديدا كبيرا".

وبحسب مجاهد فإن عددهم "ليس كبيرا في أفغانستان لأنهم لا يحظون بدعم الشعب"، مشيرا إلى أن هناك عددًا من النساء من بين المعتقلين، ويخضعن للاستجواب "من قبل نساء".

إلى هذا، تبنى التنظيم في 2021 أكثر من 220 هجوما في أفغانستان بما في ذلك العديد من الهجمات في كابول حيث سيطرت طالبان على مقاليد الحكم.

والأسبوع الماضي، قُتل ما لا يقلّ عن 19 شخصًا بينهم قيادي كبير في طالبان وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم لتنظيم داعش استهدف مستشفى كابل العسكري الوطني.