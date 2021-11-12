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الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تعيين مجلس سيادة جديد بالسودان

11:12 ص الجمعة 12 نوفمبر 2021
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تعيين مجلس سيادة جديد بالسودان

فولكر بيرتس

نيويورك - (د ب ا):

أعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس عن القلق إزاء تعيين مجلس سيادة جديد في السودان.

جاء ذلك في إحاطة من جانب بيرتس لمجلس الأمن الدولي في ساعة متأخرة ليلة أمس الخميس، بحسب بيان لمركز أنباء الأمم المتحدة نشره على تويتر.

وقال بيرتس إنّ التعيين الأحادي الجانب لمجلس سيادة جديد من قبل قائد الجيش السوداني الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان "يزيد من صعوبة العودة إلى النظام الدستوري".

وشدد بيرتس مجدداً على أهمية التوصّل إلى حلّ عاجل عن طريق المفاوضات لإعادة الحياة السياسية والاقتصادية في السودان إلى طبيعتها.
وكان البرهان أعلن تشكيل المجلس الجديد الذي حافظ فيه على منصبه رئيسا للمجلس، كما أبقى قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو نائبا له.

وبحسب المرسوم الذي أصدره البرهان، يضم مجلس السيادة خمسة أعضاء من المكون العسكري و3 من الجبهة الثورية و5 أعضاء يمثلون الأقاليم.

كما احتفظ بقية الأعضاء العسكريين في المجلس السابق بعضويتهم فيه.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن استولى البرهان الشهر الماضي على مقاليد السلطة، وحل مجلسي الوزراء والسيادة، وفرض حالة الطوارئ.

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