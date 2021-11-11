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هولندا تعلن تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا

10:47 م الخميس 11 نوفمبر 2021
هولندا تعلن تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا

أمستردام - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الهولندية، تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الخميس أن خبراء الصحة دعوا الحكومة الهولندية إلى فرض إغلاق جزئي لمحاربة تفشي الفيروس.

وأشاروا إلى أن العدد المتزايد من الحالات المسجلة يضغط مرة أخرى على المستشفيات والأطقم الصحية في البلاد.

ك ر - ك ف

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Asha
فيروس كورونا كوفيد 19 السلطات الصحية الهولندية هولندا

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