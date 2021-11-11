هولندا تعلن تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا
أمستردام - (أ ش أ):
أعلنت السلطات الصحية الهولندية، تسجيل أكثر من 16 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الخميس أن خبراء الصحة دعوا الحكومة الهولندية إلى فرض إغلاق جزئي لمحاربة تفشي الفيروس.
وأشاروا إلى أن العدد المتزايد من الحالات المسجلة يضغط مرة أخرى على المستشفيات والأطقم الصحية في البلاد.
ك ر - ك ف
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان