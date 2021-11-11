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الإمارات تفوز باستضافة الدورة 28 لمؤتمر المناخ في 2023

09:22 م الخميس 11 نوفمبر 2021
الإمارات تفوز باستضافة الدورة 28 لمؤتمر المناخ في 2023

الإمارات

وكالات:

فازت الإمارات العربية المتحدة، باستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP 28 والتي ستقام في عام 2023، حسب تصويت جرى الخميس خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" الذي اختتم في جلاسكو، وذلك بحسب ما ذكره موقع "الحدث".

وقال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في تغريدة عبر "تويتر"، "‏نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023 .. اختيار مستحق لدولتنا".

كما أضاف "سنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر .. وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على "تويتر": "يسعدنا استضافة دولة الإمارات مؤتمر المناخ COP28 عام 2023".

الإمارات مؤتمر المناخ مؤتمر المناخ 2023

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