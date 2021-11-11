اعتقال فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في البيرة

رام الله - (أ ش أ):

اعتقل جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابين فلسطينيين وأصابوا العشرات، خلال مواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عقب قمع مسيرة انطلقت في الذكرى 17 لرحيل الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - في بيان - إن طواقمها تعاملت مع 46 إصابة تمثلت في 26 إصابة بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، و14 إصابة بالرصاص المطاطي، نقلت منها إصابة بالصدر للمستشفى، و6 إصابات بجروح نتيجة السقوط.

وعمد جنود الاحتلال إلى محاصرة المتظاهرين ونصب كمائن لهم، وجرى اعتقال اثنين منهم لم تعرف هويتهما بعد.