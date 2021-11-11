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"التقطا صور لمنزل أردوغان".. القبض على زوجين من إسرائيل في تركيا

09:12 م الخميس 11 نوفمبر 2021
"التقطا صور لمنزل أردوغان".. القبض على زوجين من إسرائيل في تركيا

الشرطة التركية

تل أبيب - (د ب أ):

ذكرت مصادر إسرائيلية أنه تم اعتقال زوجين إسرائيليين في تركيا على خلفية ما تردد عن قيامهما بتصوير منزل يخص الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية الواقعة اليوم الخميس. ولم يتضح على الفور أي من منازل أردوغان قام الزوجان بتصويره. ولم ترد معلومات في البداية عن الواقعة من الجانب التركي.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، أرسلت الزوجة صورة للمبنى، للأسرة في إسرائيل، قائلة: "يا له من منزل جميل".

وسافر الزوجان إلى تركيا للاحتفال بمناسبة عيد ميلاد، وأقاما بأحد فنادق مدينة اسطنبول، وكان يفترض أن يعودا من عطلتهما يوم الثلاثاء الماضي.

ويحظر عموما في تركيا التقاط صور لمواقع عسكرية أو أمنية بدون تصريح.

أردوغان الشرطة التركية وزارة الخارجية الإسرائيلية اسطنبول

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