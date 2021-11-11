تقارير عن احتجاز أمريكيين في إثيوبيا.. وواشنطن تعلق
واشنطن - (أ ش أ):
أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلق الولايات المتحدة بشأن التقارير التي تتحدث عن احتجاز عدد من المواطنين الأمريكيين في إثيوبيا.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح لقناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم الخميس إلى أن واشنطن تجري نقاشات "نشطة" مع حكومة أثيوبيا بشأن هذه التقارير .
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