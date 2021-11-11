الإعلان عن تحالف سياسي جديد في العراق

بغداد - (أ ش أ):

أعلن عدد من النواب العراقيين إنشاء تحالف سياسي جديد تحت مسمى " تحالف العراق المستقل " .

وذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس أن التحالف الجديد يضم ١٥ نائبا من المستقلين في محافظات الوسط والجنوب ممن فازوا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من اكتوبر الماضي .

وكانت الانتخابات البرلمانية العراقية قد شهدت تسجيل ما يقرب من 44 تحالفا انتخابيا يضم مجموعة من الأحزاب والكيانات السياسية يتراوح عددها ما بين 260 – 300 كيانا وحزبا ، إلى جانب عدد من المرشحين الحزبيين والمستقلين .