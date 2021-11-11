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أبو الغيط يُشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا ومنتدى صير بني ياس بالإمارات

08:11 م الخميس 11 نوفمبر 2021
أبو الغيط يُشارك في مؤتمر باريس حول ليبيا ومنتدى صير بني ياس بالإمارات

أحمد أبو الغيط

القاهرة - (أ ش أ):

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في المؤتمر الدولي حول ليبيا، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية (باريس)، ويُشارك فيه عددٌ من القادة ووزراء الخارجية، بهدف حشد الدعم الدولي لضمان تنفيذ خارطة الطريق السياسية، وعقد الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية مساء اليوم /الخميس/ بأنه من المقرر أن يلقي أبو الغيط كلمة أمام المؤتمر تتناول أساسيات الموقف العربي من الأزمة الليبية، والتأكيد على أهمية عدم النكوص عن مسار الانتخابات، وضرورة عقدها في موعدها المُحدد والتزام جميع القوى بنتائجها.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط سيغادر العاصمة الفرنسية بعد انتهاء المؤتمر، متوجهاً إلى الإمارات العربية المتحدة؛ حيث يُشارك في منتدى صير بني ياس السنوي، في نسخته الثانية عشرة، وهو المؤتمر الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية برعاية وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ويحظى بمشاركة رفيعة من أبرز المسئولين حول العالم لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسُبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا المحتوى من

Asha
أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الإمارات القوات الأجنبية الأراضي الليبية

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