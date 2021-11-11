السعودية تعرب عن القلق من تطور القتال بإثيوبيا وتدعو لوقف إطلاق النار

وكالات:

أعربت المملكة العربية السعودية ، عن القلق جراء تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا، داعية إلى وقف إطلاق النار.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن "المملكة تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث واستمرار القتال في إثيوبيا".

‏ودعت السعودية "كافة الأطراف في إثيوبيا إلى وقف إطلاق النار".

ويتعرض رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لانتقادات دولية جراء الحصار الفعلي الذي تفرضه حكومته المركزية على إقليم تيجراي.

ويواجه الطرفان اتهامات بارتكاب جرائم حرب في إطار الصراع، الذي اندلع العام الماضي في تيجراي، وانتقل منذ ذلك الحين إلى أجزاء كبيرة من البلاد، مع تقدم جبهة تحرير شعب تيجراي صوب العاصمة أديس أبابا، مع جبهة تحرير شعب أورومو المتحالفة معها.

وتسبب الصراع أيضا في إثارة توتر بين آبي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، والأمم المتحدة.