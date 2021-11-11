برئاسة البرهان.. الإعلان عن أعضاء مجلس السيادة الانتقالي في السودان

وكالات - الخرطوم- (د ب ا):

أصدر الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم الخميس مرسوما بتشكيل مجلس السيادة الانتقالى بالسودان برئاسته والفريق أول محمد حمدان دقلو نائبا لرئيس المجلس.

يأتي تشكيل المجلس بعد إعلان البرهان الشهر الماضي، حل مجلسي السيادة والوزراء، في إجراء أعربت قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة عن رفضه.

وشهد الشارع السوداني حالة من الاضطرابات في أعقاب تظاهرات دعا لها تجمع المهنيين السودانيين.

أعضاء المجلس

وتضمن المرسوم تعيين أعضاء المجلس وهم الفريق اول ركن شمس الدين كباشي ابراهيم والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا، والفريق مهندس مستشار بحري ابراهيم جابر ابراهيم.

كما تضمن المرسوم تعيين مالك عقار اير والطاهر ابوبكر حجر والهادى ادريس يحيى ورجاء نيكولا عبد المسيح ويوسف جاد كريم محمد على يوسف، وابو القاسم محمد محمد احمد وعبد الباقى عبد القادر الزبير عبد القادر السيدة سلمى عبد الجبار المبارك موسى، أعضاء بالمجلس.

ويذكر أنه تم إرجاء تعيين ممثل شرق السودان إلى حين استكمال المشاورات بشأنه.

ويسرى المرسوم اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.

حلف اليمين

وذكرت فضائية العربية، نقلا عن مصادرها، أن فا الجيش السوداني، أدى اليمين الدستورية رئيسا لمجلس السيادة أمام رئيس القضاة المكلف.