وكالات:

أعلن التلفزيون السوداني، تأجيل تعيين ممثل إقليم شرق السودان في مجلس السيادة الجديد إلى حين انتهاء المشاورات، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأصدر قائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي في البلاد برئاسته.

ووفقا لقناة العربية، التي نقلت عن التلفزيون السوداني، فإن قائد قوات التدخل السريع، حميدتي سيتولى منصب نائب الرئيس.