‏وكالة الأدوية الأوروبية تعتمد علاجين لفيروس كورونا

وكالات:

اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية علاجين لفيروس كورونا بالأجسام المضادة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وسجلت دول أوروبية أرقاما مرتفعة بإصابات كورونا.

سجل في ألمانيا عدد قياسي من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 50 ألفا و196 حالة إضافية خلال 24 ساعة، في مؤشر إلى عنف موجة الوباء التي تضرب البلاد، حسب معهد روبرت كوخ للرصد الصحي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد الإصابات اليومية الخمسين ألفا منذ بداية الوباء في ألمانيا، حيث تسجل أعداد قياسية من الإصابات.

وبلغ عدد الوفيات 235 خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وسجل المعهد الصحي الألماني، الأربعاء، نحو 40 ألف إصابة جديدة، فيما سجلت السلطات الصحية الروسية، الثلاثاء، أعلى حصيلة وفيات منذ بدء ظهور الوباء بواقع 1211 حالة وفاة خلال يوم واحد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى نحو ربع مليون.