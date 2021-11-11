عشرات الآلاف يشاركون في "مسيرة الاستقلال" بوارسو

وارسو - (د ب أ):

تظاهر عشرات الآلاف من القوميين وأجنحة اليمين والمتعاطفين مع اليمين في شوارع العاصمة البولندية وارسو في ذكرى استقلال البلاد التي حلت اليوم الخميس.

واحتشد هؤلاء في منطقة وسط المدينة، وهم يلوحون بالأعلام البيضاء والحمراء، وألعاب الإضاءة.

وتواجدت الشرطة في الموقع بأعداد كبيرة بلغت حوالي 800 عنصر لمراقبة ما يطلق عليه بـ "مسيرة الاستقلال" في طريقها إلى الاستاد الوطني.

وجرى الحدث المثير للجدل برعاية رسمية من الحكومة الوطنية المحافظة بقيادة حزب القانون والعدالة.

وتحولت المسيرة نتيجة لذلك إلى وسيلة للاحتجاج الديمقراطي ضد عمدة وارسو الليبرالي رافال تراتساسكوفسكي، الذي كان ضد تنظيمها، لأسباب منها تفشي جائحة فيروس كورونا.

كما أشار منظم الحدث في تصريحات اليوم الخميس إلى التوتر على الحدود مع بيلاروس.

وقال المنظم روبرت باكيفيتش في تصريحات أوردتها وكالة "بي آيه بي" البولندية للأنباء:"هناك اليوم اعتداء على الحدود البولندية".

وتتهم الحكومة البولندية مينسك بنقل مهاجرين عمدا إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويتمركز الآلاف الآن هناك، حيث حاول بعضهم عبور الحدود.

وتحدث معارضون للمسيرة في وارسو بأنه "مسيرة للكراهية ضد أعداء وهميين".