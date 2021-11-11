بوتين يشعر بالقلق من تحركات السفن الحربية للناتو في البحر الأسود

موسكو - (أ ش أ):

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" إن نشاط السفن الحربية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود مصدر قلق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسبب لزيادة الاحتياطات.

وأضاف بيسكوف - في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما يشعر به بوتين بشأن مشاركة السفن الحربية الأمريكية في مناورة متعددة الجنسيات في منطقة البحر الأسود، أجرتها قيادة القوات الأمريكية في أوروبا، وفقًا لما ذكرته وكالة /تاس/ الروسية، اليوم الخميس - أن "هناك اتصالات منتظمة بين الجيش في البلدين تهدف إلى منع الصراعات، لكن بيسكوف قال إن هذا النشاط بالقرب من الحدود الروسية يستدعي "احتياطات مشددة"، كما قال رئيس الدولة ووزير الدفاع في وقت سابق.

وكانت وزارة الدفاع، قد أعلنت في وقت سابق، أن سفنًا تابعة للبحرية الأمريكية وصلت للمشاركة في التدريبات متعددة الجنسيات في منطقة البحر الأسود، والتي تجريها القيادة الأمريكية في أوروبا.

وبحسب الوزارة، فإن المدمرة "يو إس إس بورتر" تحمل صواريخ موجهة، و"يو إس إن إس جون لينثال"، و"يو إس إس ماونت ويتني" في المنطقة، مضيفة أن القوات الأمريكية تقوم بأنشطة غير مقررة وأنشأت مجموعة متعددة الجنسيات من القوات المسلحة على مقربة شديدة من الحدود الروسية.

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات كانت عاملاً مزعزعًا للاستقرار في المنطقة وتهدف إلى التنمية العسكرية للأراضي الأوكرانية وأن القوات المسلحة الروسية تراقب الوضع.