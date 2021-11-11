آيروفلوت الروسية للطيران تنفي نقل مهاجرين إلى بيلاروس

بودابست- (د ب أ):

ذكرت شركة الطيران الروسية آيروفلوت أن المعلومات بشأن ضلوعها في النقل الجماعي للمهاجرين إلى بيلاروس لا يطابق الواقع، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية.

وقالت آيروفلوت إنها لا تسير رحلات منتظمة أو عارضة إلى مدن في العراق وسوريا أو من إسطنبول إلى مينسك، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء .

وقال مسؤول مطلع على خطط الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، بحسب بلومبرج، إن التكتل يناقش استهداف شركات طيران بما في ذلك آيروفلوت والخطوط الجوية التركية بعقوبات جديدة متصلة بالوضع في حدود بيلاروس.

وقال النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، اليوم الخميس، إن روسيا قد تنظر في مسألة حظر تحليق شركات الطيران الغربية فوق أراضيها في حال فرض عقوبات ضد آيروفلوت، بحسب سبوتنيك نيوز.