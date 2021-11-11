Masrawy logo white

ألمانيا يتعهد لبولندا بالتضامن الأوروبي في ظل أزمة اللاجئين

04:33 م الخميس 11 نوفمبر 2021
ألمانيا يتعهد لبولندا بالتضامن الأوروبي في ظل أزمة اللاجئين

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

برلين- (د ب أ):

تعهد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لبولندا بتضامن أوروبا في ظل أزمة اللاجئين على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

واتهم ماس في تصريحاته بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، الخميس، الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بالقيام بلعبة عديمة الضمير بحياة البشر.

وتابع الوزير الألماني: "المشكلة هي لوكاشينكو وبيلاروس ونظام الحكم الموجود هناك"، وأكد أنه لهذا السبب تستحق بولندا تضامنا أوروبيا.

وهناك آلاف اللاجئين عالقون حاليا على الحدود بين بيلاروس وبولندا في ظل ظروف قاسية. ويتهم الاتحاد الأوروبي لوكاشينكو بالسماح لمهاجرين بالدخول إلى بلاده على نحو مقصود كي يواصلون السفر بعد ذلك عبر الحدود.

وهدد ماس مجددا بفرض عقوبات ليس ضد بيلاروس فحسب، ولكن أيضا ضد أي دول عبور وشركات طيران مشاركة في الأمر، وقال: "يجب ألا يتم السماح لأي شخص يشارك في أنشطة لوكاشينكو غير الإنسانية بالافلات من العقاب ".

هايكو ماس بولندا أزمة اللاجئين وزير الخارجية الألماني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • سعر الذهب اليوم الخميس في مصر يواصل صعوده والجرام يقفز 15 جنيها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا