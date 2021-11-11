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الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الخبرة المميزة

04:16 م الخميس 11 نوفمبر 2021
الملك سلمان يمنح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الخبرة المميزة

الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي

كتب- وكالات:

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس موافقة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الخبرات المميزة.

وصدرت الموافقة الملكية على منح الجنسية السعودية لعدد من المميزين، من أصحاب الكفاءات والخبرات والتخصصات النادرة، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

يأتي ذلك، على ضوء الأمر الملكي الذي أصدره قبل عامين بفتح باب تجنيس الكفاءات الشرعية والطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية، ويعود بالنفع على المملكة في المجالات المختلفة، تماشياً مع رؤية 2030 الهادفة إلى تعزيز البيئة الجاذبة التي يمكن من خلالها استثمار الكفاءات البشرية واستقطاب المميزين والمبدعين.

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