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بولندا تعلن عن محاولة "عنيفة" لاختراق الحدود من بيلاروس

03:16 م الخميس 11 نوفمبر 2021
بولندا تعلن عن محاولة "عنيفة" لاختراق الحدود من بيلاروس

بولندا تعلن عن محاولة "عنيفة" لاختراق الحدود من بي

وارسو- (د ب أ):

أفادت سلطات بولندا، الخميس، بأن مجموعة كبيرة من المهاجرين العالقين على حدودها الشرقية مع بيلاروس حاولت خلال الليل التسلل إلى الأراضي البولندية.

وقال نائب وزير الداخلية بارتوش جرودتسكي لإذاعة "بولسات نيوز" إن المحاولة "العنيفة" لعبور الحدود شارك فيها نحو 150 شخصا.

وصرح متحدث باسم الشرطة للصحفيين بأن عددا من أفراد حرس الحدود والجنود ونحو 20 شرطيا صدوا المحاولة.

وزاد عدد المهاجرين الذين يمكثون على طول قطاعات من السياج الحدودي بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة ليصل إلى أعداد تقدر بالآلاف.

ويبقى هؤلاء المهاجرون، ومن بينهم العديد من الأطفال، في العراء في درجات حرارة تقارب درجة التجمد. ويملك بعضهم خياما ، بينما يحتمي البعض الآخر فقط بالغابات المجاورة .

ويجد المهاجرون ، الذين يأتي معظمهم من الشرق الأوسط، أنفسهم محاصرين بين النظام السلطوي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، المتهم بمساعدتهم في الوصول إلى منطقة الحدود، وبين السلطات البولندية التي ترفض السماح لهم بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي.

وأرسلت بولندا مزيدا من التعزيزات إلى المنطقة الحدودية هذا الأسبوع، وتفيد التقارير بأن بيلاروس فعلت الشيء نفسه.

وكتب رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي على تويتر أن المهاجرين علقوا في "نوع جديد من الحرب، يمثل المدنيون ووسائل الإعلام ذخيرتها".

بولندا بيلاروسيا أزمة المهاجرين اختراق الحدود

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