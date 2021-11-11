في اتصال هاتفي.. وزيرا خارجية الإمارات وإيران يبحثان مجالات التعاون

أبوظبي- (د ب أ):

تلقى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان.

ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية ومجالات التعاون المشترك وسبل تطويرها وتعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار بن زايد خلال الاتصال إلى تطلع الإمارات للعمل المشترك مع إيران في مجال حماية البيئة ومواجهة تحديات التغير المناخي.