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وفاة آخر رئيس في جنوب أفريقيا العنصرية

01:45 م الخميس 11 نوفمبر 2021
وفاة آخر رئيس في جنوب أفريقيا العنصرية

دي كلارك

كيب تاون- (بي بي سي):

توفي دي كلارك الرئيس السابق لجنوب أفريقيا وآخر أبيض يقود جنوب أفريقيا العنصرية، عن عمر يناهز 85 عاما.

لكنه أيضا شخصية رئيسية مهمة في انتقال البلاد إلى الديمقراطية، بحسب المتحدث باسم دي كليرك، الذي أضاف أن الرئيس توفي بعد إصابته بالسرطان هذا العام.

حكم دي كلارك دولة جنوب أفريقيا بين سبتمبر 1989 ومايو 1994.

وفي عام 1990 أعلن أنه سيطلق سراح زعيم مناهض للفصل العنصري نيلسون مانديلا، وهذا مهد الطريق إلى انتخابات متعددة الأحزاب في عام 1994.

وأنهت تلك الخطوات المهمة في تاريخ البلاد حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وأصبح دي كلارك أحد نائبي رئيس البلاد بعد انتخابات 1994 وشهدت تولي مانديلا الرئاسة.

تقاسم جائزة نوبل للسلام مع مانديلا في عام 1993.

هذا المحتوى من

BBC
دي كلارك جنوب أفريقيا العنصرية

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