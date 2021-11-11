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مجلس العلماء الإندونيسي يعتبر العملات المشفرة حرام

12:44 م الخميس 11 نوفمبر 2021
مجلس العلماء الإندونيسي يعتبر العملات المشفرة حرام

العملات المشفرة

جاكرتا- (د ب أ):

قرر مجلس العلماء الوطني الإندونيسي أن استخدام الأًصول المشفرة بوصفها عملة حرام أو محظور استخدامها على المسلمين.

وقال رئيس المراسيم الدينية اسرورون نيام سوليه، الخميس، إنه غير مسموح للمسلمين تداول العملة المشفرة بوصفها سلعة أو أصل رقمي حيث أن بها عوامل من عدم اليقين والرهان والأذى، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج".

وإذا ما كانت العملة المشفرة يمكنها الالتزام بمبادئ الشريعة ولها فائدة واضحة فعندئذ يمكن تداولها.

العملات المشفرة مجلس العلماء الإندونيسي إندونيسيا جاكرتا

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