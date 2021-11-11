صحيفة: الكويت تعلق منح تأشيرات إقامة جديدة للسودانيين

وكالات:

أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن إدارات شؤون الإقامة تلقت "أمراً شفهياً" بإيقاف كل المعاملات المتعلقة بمنح تأشيرات إقامة جديدة للسودانيين حتى إشعار آخر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، أن الاضطرابات الداخلية في السودان تقف وراء وقف المعاملات.

وأشارت إلى أن من لديهم إقامات داخل البلاد من السودانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، ومن حقهم تجديد إقاماتهم.