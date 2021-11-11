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وزير الطاقة اللبناني : لا أزمة محروقات في البلاد

11:36 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
وزير الطاقة اللبناني : لا أزمة محروقات في البلاد

وليد فياض

بيروت- (د ب أ):

أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني وليد فياض، الخميس، أنه لا أزمة محروقات في البلاد هي متوافرة في السوق.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم عن فياض قوله :"نعمل على منع التجاوزات في موضوع المولدات ووضع العدادات".

ووفق الوكالة ، جاءت هذه التصريحات عقب استقبال رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم للوزير فياض .

وشهدت جميع المحروقات في لبنان زيادات أمس الأربعاء ، وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 4500 ليرة و98 أوكتان 4200 ليرة والديزل أويل 10100 ليرة والغاز 6600 ليرة.

وأصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 308 آلاف و500 ليرة لبنانية ، و صفيحة البنزين 98 أوكتان 317 ألفا و600 ليرة لبنانية ، وسعر صفيحة المازوت 292 ألفا و600 ليرة لبنانية، وقارورة الغاز و251 ألفا و100 ليرة لبنانية.

وهذه الزيادة الثانية خلال أسبوع حيث ارتفعت جميع المحروقات يوم 3 نوفمبر الجاري.

وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني أزمة محروقات لبنان

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