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تركيا وقطر تبحثان مسائل دفاعية وأمنية

11:35 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
تركيا وقطر تبحثان مسائل دفاعية وأمنية

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

إسطنبول- (د ب أ):

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن وزارة الدفاع التركية القول في بيان، الخميس، إن الجانبين بحثا خلال لقائهما في إسطنبول التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضافت أن الوزيرين أعربا عن رغبة بلديهما في زيادة التعاون في مجال التدريب العسكري المتبادل.

خلوصي أكار تركيا قطر خالد بن محمد العطية

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