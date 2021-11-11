تركيا وقطر تبحثان مسائل دفاعية وأمنية

إسطنبول- (د ب أ):

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية، مسائل دفاعية وأمنية تخص البلدين والمنطقة.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن وزارة الدفاع التركية القول في بيان، الخميس، إن الجانبين بحثا خلال لقائهما في إسطنبول التعاون بين البلدين في مجال الصناعات الدفاعية.

وأضافت أن الوزيرين أعربا عن رغبة بلديهما في زيادة التعاون في مجال التدريب العسكري المتبادل.