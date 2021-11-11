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ولد بعد 21 أسبوعًا من الحمل.. أصغر خديج في العالم على قيد الحياة

11:21 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
ولد بعد 21 أسبوعًا من الحمل.. أصغر خديج في العالم على قيد الحياة

ارشيفية

واشنطن- (بي بي سي):

سجل الطفل كيرتس مينز، الذي ولد بعد 21 أسبوعا فقط من بدء الحمل، وكان يزن 400 جراما تقريبا، على أنه أصغر خديج على قيد الحياة في العالم.

ولد كيرتس في ولاية ألاباما الأمريكية في يوليو الماضي، وتوفي توأمه في اليوم التالي، لكن كيرتس ظل في جهاز التنفس الصناعي لمدة ثلاثة أشهر، وخرج أخيرا من المستشفى بعد أكثر من 270 يوما.

ولا يزال الطفل البالغ من العمر 16 شهرا الآن بحاجة إلى الأكسجين وأنبوب التغذية، لكن الأطباء يقولون إنه بصحة جيدة

هذا المحتوى من

BBC
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