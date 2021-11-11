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مساعد وزير خارجية إيران في لندن استعدادا لاستئناف مفاوضات النووي

10:26 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
مساعد وزير خارجية إيران في لندن استعدادا لاستئناف مفاوضات النووي

وزارة الخارجية الإيرانية

لندن- (د ب أ):

وصل مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية علي باقري كني، على رأس وفد دبلوماسي، إلى العاصمة البريطانية لندن، قادما من برلين في إطار جولته الأوروبية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أن باقري سيجري خلال الزيارة محادثات مع نظيره البريطاني وعدد آخر من المسؤولين في الخارجية البريطانية حول القضايا الثنائية والإقليمية.

وسيكون التشاور حول مفاوضات فيينا ضمن جدول أعمال محادثات مساعد الخارجية الإيرانية، حيث من المقرر أن تعقد الجولة الجديدة من المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي في 29 نوفمبر الجاري.

الخارجية الإيرانية إيران علي باقري كني الاتفاق النووي الإيراني

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