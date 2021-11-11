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مؤتمر باريس.. المنفي سيؤكد ضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها

10:22 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
مؤتمر باريس.. المنفي سيؤكد ضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها

محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي

طرابلس- (د ب أ):

يترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي وفد بلاده بمؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا المزمع عقده غدا الجمعة.

ووفق وكالة أنباء الليبية (وال) ، توجّه محمد المنفي مساء أمس الأربعاء، إلى باريس على رأس وفد يضم رئيسي اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وقالت ‏‏‏المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، إن المنفي سيؤكد خلال المؤتمر على ضرورة إيفاء كل الأطراف بتعهداتها لضمان استكمال العملية السياسية الليبية بنجاح.

ووفق المتحدثة، سيشدد المنفي على ضرورة التزام الأطراف الدولية بتعهداتها لإنجاح خطة ليبيا إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

مؤتمر باريس حول ليبيا محمد المنفي وفد ليبيا التعهدات الدولية

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