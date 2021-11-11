تايلاند تسجل 7 آلاف و496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
بانكوك - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 7 آلاف و 496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وسجلت تايلاند 7 آلاف و452 حالة شفاء خلال نفس الفترة.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 996 ألفا و969 حالة.
ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 19 ألفا و883 حالة.
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