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تايلاند تسجل 7 آلاف و496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

09:00 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
تايلاند تسجل 7 آلاف و496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

بانكوك - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 7 آلاف و 496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند 7 آلاف و452 حالة شفاء خلال نفس الفترة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 996 ألفا و969 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 19 ألفا و883 حالة.

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