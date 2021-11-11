تايلاند تسجل 7 آلاف و496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

بانكوك - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم الخميس تسجيل 7 آلاف و 496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وسجلت تايلاند 7 آلاف و452 حالة شفاء خلال نفس الفترة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس مليون و 996 ألفا و969 حالة.

ونقلت صحيفة بانكوك بوست عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 57 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 19 ألفا و883 حالة.