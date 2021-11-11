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إصابة 4 فلسطينيين جراء "اعتداء" من مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

08:59 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
إصابة 4 فلسطينيين جراء "اعتداء" من مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

أرشيفية

رام الله - (د ب أ):
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن أربعة أشخاص أصيبوا، بينهم اثنان بالرصاص، مساء أمس الأربعاء، جراء "اعتداء" عليهم من قبل مستوطنين جنوب الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن منسق اللجان الوطنية والشعبية راتب جبور القول إن المستوطنين اعتدوا بالضرب والحجارة والرصاص، على المواطنين في خربة خلة الضبع في يطا، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص في اليد تم نقلهما إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة مسن وشاب برضوض.

ولم يتضح على الفور سبب حدوث التوتر.

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