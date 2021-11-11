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كورونا حول العالم: الإصابات 251.4 مليون.. واللقاحات 7.35 مليار

08:57 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 251.4 مليون.. واللقاحات 7.35 مليار

أرشيفية

نيويورك - (د ب أ):
أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 251.4 مليون إصابة حتى صباح الخميس، بينما يقترب عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها من 7.35 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0530 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 251 مليونا و 407 آلاف.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و72 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز سبعة مليارات و 347 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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