Masrawy logo white

الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا

08:56 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا

أرشيفية

نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 13 ألفا و91 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في الهند 34 مليونا و 401 ألف و670 حالة ، بحسب الوزارة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 340 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 462 ألفا و189 .

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين.. وحقيقة تعطيل الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا