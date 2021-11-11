الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا
نيودلهي - (د ب ا):
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 13 ألفا و91 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في الهند 34 مليونا و 401 ألف و670 حالة ، بحسب الوزارة.
ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 340 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 462 ألفا و189 .
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