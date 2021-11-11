الهند تسجل أكثر من 13 ألف إصابة بفيروس كورونا

نيودلهي - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الخميس تسجيل 13 ألفا و91 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في الهند 34 مليونا و 401 ألف و670 حالة ، بحسب الوزارة.

ونقلت صحيفة هندوستان تايمز عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 340 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 462 ألفا و189 .