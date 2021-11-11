Masrawy logo white

لقاء قطري أمريكي في واشنطن غدا لإجراء الحوار الاستراتيجي الرابع بين البلدين

07:42 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
لقاء قطري أمريكي في واشنطن غدا لإجراء الحوار الاستراتيجي الرابع بين البلدين

أنتوني بلينكن

واشنطن - (د ب أ):
يستقبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نائبَ رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوفد القطري المرافق له في العاصمة واشنطن غدا الجمعة لإجراء الحوار الاستراتيجي السنوي الرابع بين الولايات المتحدة وقطر.

وسينضمّ إلى بلينكن مسؤولون من مجلس الأمن القومي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع ووكالات أمريكية أخرى، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيبدأ الوزيران بلينكن وآل ثاني جلسات الحوار بتصريحات علنية، بعدها سيشرع الوفدان في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة واستقلاليتها، والمساعدات الإنسانية، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية ، وفقا لبيان للخارجية الأمريكية وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) صباح اليوم الخميس.​

أنتوني بلينكن واشنطن قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
934

إصابات اليوم

63

وفيات اليوم

627

متعافون اليوم

340269

إجمالي الإصابات

19249

إجمالي الوفيات

284993

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة| رسالة عاجلة من الصحة للمواطنين.. وحقيقة تعطيل الدراسة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا