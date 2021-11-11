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انطلاق رحلة مأهولة لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية بعد تأخيرات متعددة

06:18 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
انطلاق رحلة مأهولة لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية بعد تأخيرات متعددة

شركة سبيس إكس

كيب كانافيرال (فلوريدا) - (د ب أ):
انطلقت رحلة مأهولة لشركة "سبيس إكس" إلى محطة الفضاء الدولية من موقع الإطلاق كيب كانافيرال على ساحل وسط فلوريدا.ntral Florida coast.

وانطلقت مهمة "سبيس إكس" المسماة "كرو - 3"، التي تقل أربعة رواد فضاء، الساعة 0930 مساء (0203 بتوقيت جرينتش ) على متن كبسولة كرو دراجون إنديفور .

وجاء انطلاق الرحلة بعد أن تم تأجيلها عدة مرات.

وتحظى المهمة باهتمام كبير في ألمانيا، موطن ماتياس ماورير، أحد أفراد الطاقم الفضائي. وأصبح ماورير /51 عاما/ الذي ينحدر من ولاية زارلاند الصغيرة الواقعة في غرب ألمانيا، أول ألماني يذهب إلى الفضاء منذ ثلاثة أعوام.​

شركة سبيس إكس محطة الفضاء الدولية رحلة مأهولة كيب كانافيرال

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