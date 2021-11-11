كوريا الجنوبية تسجل 2520 إصابة جديدة بكورونا و21 وفاة

سول - (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية 2520 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 388 ألفا و351 حالة، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما أضافت البلاد 21 وفاة لترتفع الحصيلة إلى 3033.

وتلقى 76ر41 مليون شخص أو 3ر81% من سكان البلاد البالغ تعدادهم 52 مليون نسمة أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تم تطعيم 73ر39 مليون شخص أو 4ر77% من السكان بشكل كامل.