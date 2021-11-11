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ديزني تسجل أرباحا مخيبة للآمال في الربع الأخير

06:15 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
ديزني تسجل أرباحا مخيبة للآمال في الربع الأخير

شركة ديزني الأمريكية

نيويورك - (د ب أ):
أعلنت شركة ديزني الأمريكية العملاقة للترفيه الأربعاء عن تسجيل أرباح مخيبة للآمال في الربع الأخير من العام مع تباطؤ نمو أعمال البث المباشر عبر الإنترنت.

وقفزت الإيرادات خلال هذا الربع بنسبة 26% إلى 18.5 مليار دولار من 14.7 مليار دولار العام الماضي ، إلا أن محللين توقعوا أرباحا أقوى.

وحققت شركة ديزني أرباحا في الربع الأخير من العام بلغت 159 مليون دولار مقابل 710 ملايين دولار العام الماضي، في تراجع يعزى إلى إغلاق حدائقها الترفيهية ومنتجعات العطلات بسبب جائحة كورونا.

وقالت ديزني إن الشركة لا تزال تعاني من عواقب الجائحة.​

شركة ديزني الأمريكية أرباح مخيبة للآمال أعمال البث المباشر

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