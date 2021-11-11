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تدفق جديد للحمم البركانية في جزيرة لابالما الإسبانية يصل إلى المحيط الأطلسي

02:28 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
تدفق جديد للحمم البركانية في جزيرة لابالما الإسبانية يصل إلى المحيط الأطلسي

حمم بركانية

مدريد - (د ب أ):
بعد أكثر من سبعة أسابيع من ثوران كبير في جزيرة لا بالما التابعة لجزيرة الكناري الإسبانية، وصل تدفق حمم بركانية أخرى إلى مياه المحيط الأطلسي.

وتدفقت الصخرة المنصهرة التي تبلغ درجة حرارتها حوالي ألف درجة مئوية في شكل شلالات حمراء ساخنة على الشاطئ في جويريس ومن هناك دُفعت إلى المحيط ، وفقا لما أظهرته صور على محطة تليفزيون "آر تي في إي" الرسمية يوم الأربعاء.

ووصل تدفق أكبر بكثير من الحمم البركانية إلى البحر في نهاية سبتمبر، ومنذ ذلك الحين شكّل شبه جزيرة جديدة تزيد مساحتها بالفعل على 40 هكتارا.

ومنذ بداية الثوران البركاني، دمرت الحمم أو ألحقت أضرارا بأكثر من 2700 مبنى واضطر حوالى 7 آلاف شخص إلى مغادرة منازلهم.

وغطت الحمم البركانية ما يقرب من ألف هكتار، ويبلغ سمك طبقة الحمم عدة أمتار. ويعادل هذا حوالي 1400 ملعب لكرة القدم.

حمم بركانية جزيرة لابالما المحيط الأطلسي إسبانيا

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