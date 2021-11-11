منصور عباس: على أمريكا المضي قدمًا في خطط إعادة فتح قنصليتها بالقدس الشرقية

فلسطين - (أ ش أ)

دعا منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة إلى المُضي قدما في خططها لإعادة فتح قنصليتها في القدس الشرقية مشيرًا إلى أن خطوة كهذه ستوازن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وصرح عباس لإذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الولايات المتحدة تعترف بالفعل بالقدس عاصمة لإسرائيل، لذا فعليا، يجب أن تكون هناك خطوة موازنة. إذا كانت هذه الخطوة ستقربنا من السلام، فهذا أفضل".

كانت إعادة فتح القنصلية قد أثارت توترات شديدة بين إدارة بايدن وإسرائيل التي تعارض الخطوة.