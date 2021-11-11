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الحكومة التونسية توجه الشكر للدول الصديقة لمساعدتها في مواجهة كورونا

12:06 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
الحكومة التونسية توجه الشكر للدول الصديقة لمساعدتها في مواجهة كورونا

رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن

تونس - (أ ش أ)

أعربت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن عن شكرها للدول الشقيقة والصديقة والاتحاد الأوروبي على وقوفهم إلى جانب بلادها في مواجهة جائحة كورونا.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء، أن بودن أجرت خلال الأيام الأخيرة بقصر الحكومة بالقصبة عددًا من اللقاءات مع سفراء الدول الشقيقة والصديقة وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين بتونس.

وقد تناولت المحادثات سبل وآفاق تدعيم التعاون في مختلف المجالات وخاصة المجال الاقتصادي وتطويره اعتبارا للفرص الاستثمارية والإمكانيات التي تملكها تونس خاصة منها الخبرات البشرية في مجال الهندسة والتكنولوجيا والبحث العلمي، مما يؤهلها لتكون قطبا جاذبا للمستثمرين ومشعا على القارة الإفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

من جانبهم، أكد السفراء على مساندتهم لتونس خلال هذه المرحلة ودعمهم لكل المبادرات التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للتونسيين، معربين عن أملهم في تطوير العلاقات الثنائية مع بلدانهم و مع الاتحاد الأوروبي في أفق المواعيد المشتركة المقبلة.

كما هنأ السفراء رئيسة الحكومة بمناسبة توليها هذا المنصب كأول امرأة تونسية وعربية متمنين لها النجاح في مهامها.

وقد استقبلت رئيسة الحكومة سفير الكويت بتونس علي أحمد الظفيري وسفير المملكة المتحدة بتونس إدوارد أوكدن وسفير فرنسا بتونس أندريه باران وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو وسفير كوريا بتونس سان نهمكوك وسفير مصر بتونس إيهاب فهمي وسفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا وسفير تركيا بتونس كاجلار فهري شاكيرالب وسفير الصين بتونس جانغ جيان قواه.

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