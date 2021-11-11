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الوباء يتسارع.. فرنسا تعلن بداية موجة خامسة من كورونا

12:00 ص الخميس 11 نوفمبر 2021
الوباء يتسارع.. فرنسا تعلن بداية موجة خامسة من كورونا

وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران

وكالات

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الأربعاء إن فرنسا في بداية موجة خامسة من تفشي وباء كورونا

وأضاف فيران لقناة تلفزيون "تي.إف1" الفرنسية، أن "عدة دول مجاورة تمر فعلاً بموجة خامسة من وباء كوفيد. ما نشهده في فرنسا بالفعل يشبه بداية موجة خامسة"، مشيرًا إلى أن انتشار الوباء يتسارع.

وسجلت وزارة الصحة الفرنسية الأربعاء، 11883 حالة إصابة جديدة وهو ثاني يوم على التوالي تتخطى فيه الحالات حاجز العشرة آلاف إصابة.

وزير الصحة الفرنسي موجة خامسة من كورونا فرنسا

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