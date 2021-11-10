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ألمانيا تفضل لقاح فايزر بيونتيك عن لقاحات موديرنا للشباب والحوامل

11:07 م الأربعاء 10 نوفمبر 2021
ألمانيا تفضل لقاح فايزر بيونتيك عن لقاحات موديرنا للشباب والحوامل

لقاح بيونتيك فايزر

برلين - (د ب أ)

أوصت اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا الشباب الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما والحوامل بأخذ لقاح فايزر-بيونتيك بدلا من لقاح موديرنا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء عن اللجنة القول إن الآثار الجانبية لالتهابات عضلة القلب أكثر شيوعا في حال إعطاء لقاح موديرنا للمرضى الشباب.

وأوصت اللجنة بإعطاء لقاح فايزر-بيونتيك للنساء الحوامل رغم عدم توافر بيانات سلامة قابلة للمقارنة. وتنطبق هذه التوصية على جرعتي التطعيم الأساسيتين، والجرعة التعزيزية.

وأضافت اللجنة أنه يبدو أنه لا يوجد خطر متزايد بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 عاما.

وجاءت التوصية الألمانية عقب أخرى مماثلة صدرت حديثا في فرنسا حيث أوصت السلطات الصحية هناك بأخذ لقاح فايزر-بيونتيك إذا أمكن للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.

وقال مسؤولو الصحة في فرنسا أنه يبدو أن لقاح موديرنا أعلى فعالية بشكل طفيف ويمكن استخدامه بالنسبة للأشخاص في سن 30 عاما فأكثر في الجرعتين الأساسيتين، ونصف جرعة للأغراض التنشيطية.

فايزر بيونتيك لقاح كورونا تطعيم الحوامل

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